Schönbuchbahn wird zwei Tage lang gesperrt

Die Schönbuchbahn wird Montag und Dienstag voll gesperrt. Grund sind Instandhaltungsarbeiten zwischen Böblingen und Holzgerlingen (Kreis Böblingen). Nachts kann es laut werden.

Die Bauarbeiten an der Schönbuchbahn zwischen Böblingen und Holzgerlingen beginnen am Montag um 7 Uhr. Bis Mittwoch früh wird auf der gesamten Strecke gearbeitet.

Unter anderem wird in Böblingen der Fußgängerüberweg von der Neuweiler Straße bis zum Furtrain erneuert. Am Bahnübergang Gänsweideweg in Holzgerlingen wird asphaltiert. Und in Böblingen, im Gewerbegebiet Buch/Sol in Holzgerlingen und in Weil im Schönbuch werden Stopf- und Schweißarbeiten vorgenommen. Dabei kann es zu nächtlichen Lärmbelästigungen kommen.

Die Schönbuchbahn wird von Montag bis Mittwoch früh wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrt (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Berg

Ersatzverkehr mit Bussen

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird Böblingen, Holzgerlingen, Weil im Schönbuch und Dettenhausen während der Instandsetzungsarbeiten verbinden. Den Fahrplan und die angefahrenen Haltestellen können Fahrgäste in der VVS-App oder im Internet abrufen.

Das Landratsamt Böblingen weist darauf hin, dass Fahrgäste mit längeren Reisezeiten rechnen müssen und dass die Busse in Dettenhausen 17 Minuten früher abfahren als der Zug. Am Mittwoch soll zwischen Böblingen und Holzgerlingen wieder der normale Fahrplan in Kraft treten. Der Strecke zwischen Holzgerlingen und Dettenhausen wird noch bis 11. September von Schienenersatzbussen bedient.