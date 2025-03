per Mail teilen

Enkeltrick, falscher Polizist und Co - weiterhin gelingt es Betrügerinnen und Betrügern, viel Geld vor allem bei älteren Personen zu erbeuten. Dieses Mal in Stuttgart-Möhringen.

Trickbetrüger haben bei einer Frau aus Stuttgart-Möhringen 100.000 Euro Bargeld erbeutet. Laut Polizei rief am Mittwoch ein Mann bei der 80-Jährigen an und behauptete, ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht. Im weiteren Gespräch überzeugte er die Seniorin, dass sie eine Kaution bezahlen müsse. Die Frau ging zur Bank, hob die Summe von 100.000 Euro ab und übergab das Geld später an einen Abholer. Daraufhin alarmierte die Betrogene die Polizei.

Nach Schockanruf: Polizei sucht Zeugen

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den unbekannten Abholer gesehen haben könnten. Der Mann soll etwa 175 Zentimeter groß sein, eine schmale Statur haben und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet sein. Er stieg in der Orplidstraße in ein Auto ein und fuhr in Richtung B27 davon.