per Mail teilen

Seit dieser Woche soll jeder einmal pro Woche einen kostenlosen Coronatest bekommen können. Doch erst am Dienstag kam die entsprechende Bundesverordnung - viel Stress für die Kommunen, auch in der Region Stuttgart.

Der Rems-Murr-Kreis stand eigentlich für die kostenlosen Bürger-Corona-Tests eigentlich schon in den Startlöchern. Weil anfangs aber noch die nötige Bundesverordnung fehlte, wurde die entsprechende Buchungsoption im Schnelltestportal wieder ausgeschaltet - Problem: der Bund hatte die Abrechnungsmodalitäten noch nicht geklärt.

Nun aber geht es los und der Rems-Murr-Kreis hat sich nach eigenen Angaben mit rund 100 Schnelltestmöglichkeiten im ganzen Landkreis für die Lockerungen der Corona-Regeln gewappnet. Demnach kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger im Internet einen Termin für einen Schnelltest buchen: entweder in einem Testzentrum, in einer Apotheke oder beim Arzt.

Auch Stuttgart hat für die kostenlosen Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger aufgerüstet: Nach Angaben der Stadtverwaltung sind die Tests im Corona-Testzentrum auf dem Cannstatter Wasen oder in der Fieberambulanz im Neckarpark möglich. Man muss sich vorher anmelden. Zusätzlich hat die Stadt weitere Stellen, wie zum Beispiel Arztpraxen und Apotheken beauftragt, Schnelltests durchzuführen. Sogar auf den Ausflugsschiffen des "Neckar Käptn's" in Stuttgart-Bad Cannstatt wird getestet. Zur Testung des Personals der Schulen und Kitas hat die Landeshauptstadt Stuttgart an insgesamt 68 verschiedenen Schul‐ und Kitastandorten mobile Testteams im Einsatz.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Im Landkreis Böblingen sind schon seit längerem fünf Schnelltestzentren eingerichtet: in Böblingen, Gäu, Schönbuch, Sindelfingen und Leonberg. Bevor der Bund den einmal pro Woche kostenlosen Schnelltest für jede Bürgerin und jeden Bürger beschlossen hat, konnten sich die Menschen im Kreis Böblingen schon davor im Rahmen eines Pilotprojekts einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Der Kreis Böblingen hat in der Region Stuttgart mit 34,4 (Stand 8.3.2021) Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche aktuell den niedrigsten Inzidenz-Wert.

Im Kreis Göppingen sind verschiedene Akteure mit der Durchführung von Schnelltests beauftragt: Apotheken, das Deutsche Rote Kreuz, Arztpraxen wie auch die Stadt Göppingen selbst. Das Landratsamt hat die Schnelltestmöglichkeiten auf seiner Internetseite unter dem "Teststrategie" zusammengefasst.

Auch im Kreis Ludwigsburg verteilen sich die Schnellteststationen auf verschiedenen Schultern. So ist zum Beispiel in der Stadt Ludwigsburg erst vor kurzem eine Schnelltest-Stelle im Ratskeller-Pavillon eingerichtet worden. Testzentren gibt es zum Beispiel außerdem noch in Bietigheim-Bissingen, Freiberg und Pleidelsheim. Auch Apotheken im Landkreis nehmen die Testungen vor.

Im Kreis Esslingen hat das Landratsamt alle Testmöglichkeiten auf seiner Internetseite zusammengefasst. Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger sind hier in Arztpraxen und Apotheken möglich. Vor kurzem wurde außerdem eigens ein Schnelltestzentrum in der Plochinger Straße in Esslingen eingerichtet.