An der Autobahnraststätte Sindelfinger Wald bei Stuttgart hat die EnBW einen Ladepark für Elektroautos am Montag eingeweiht. Dort können Fahrzeuge mit 300 Kilowatt geladen werden.

Die EnBW baut mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg das E-Ladestationen-Netz aus. Am Montag wurde an der A8 ein Ladepark mit zwölf Ladepunkten eröffnet. Pressestelle EnBW

Den Ladepark mit seinen zwölf Ladepunkten haben EnBW-Chef Frank Mastiaux und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gemeinsam eröffnet. Durch das ultraschnelle HPC-Laden (High Power Charging) könne während eines Stopps von 15 Minuten die Batterie für weitere 300 Kilometer Reichweite aufgeladen werden, teilte die EnBW mit.

"Zur Alltagstauglichkeit gehört, dass man mit dem Elektroauto auch längere Strecken problemlos zurücklegen kann. Deshalb sind Schnellladestandorte an Fernverkehrsstrecken, wie zum Beispiel hier an der A8, so wichtig." Frank Mastiaux, EnBW-Chef

Weitere Ladeparks bereits in Betrieb

Während der Ladepark an der Raststätte "Sindelfinger Wald" (Kreis Böblingen) feierlich eingeweiht wurde, sind weitere vier "Fast Lane-BW"-Ladeparks ohne Einweihung in Betrieb gegangen. Diese befinden sich an den Raststätten Hegau-West (A81), Kraichgau-Nord und -Süd (A6) sowie Illertal-West (A7). Dazu kommen Standorte, die die EnBW in eigener Regie ausbaut, wie etwa der 2020 eröffnete Ladepark bei Rutesheim (A8). Das Land fördert die Schnelllademöglichkeiten über das Projekt "Fast-Lane BW".

EmBW: alle Ladestationen mit Ökostrom

Nicht nur an Autobahnen fördert das Land Baden-Württemberg den Bau ultraschneller Ladestationen. Kürzlich wurden beispielsweise Schnellladestation in Karlsruhe und Stuttgart eröffnet. Wie an allen EnBW-Ladepunkten fließe auch hier ausschließlich Ökostrom, teilte die EnBW mit.