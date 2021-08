Ein tapsiges Trio hat im Sturm die Herzen der Gäste der Stuttgarter Wilhelma erobert: die Baby-Schneeleoparden-Drillinge. Die kleinen Raubkatzen haben eine ganz besondere Familiengeschichte.

Die drei im April geborenen Leopardenmädchen heißen Dawa, Karma und Nyima. Von den winzigen Neugeborenen mit gerade mal 500 Gramm Startgewicht ist nicht mehr viel zu erkennen - mittlerweile sind die drei zu kräftigen, mehrere Monate alten Jungtieren herangewachsen, die die Nerven ihrer Mutter Kailash schon mal ganz schön strapazieren können. "Die Kailash ist eine super Mutter, lieb, sehr geduldig. Die Kinder beißen ihr in die Ohren, üben ihre Kräfte im Spiel und sie lässt es über sich super geduldig ergehen, guckt auch immer, dass sie gut beieinander bleiben", freut sich Tierpflegerin Andrea Timm.

"Zu erleben, wie die drei lebensfrohen Kätzchen unbekümmert aufwachsen, ist herrlich."

Die drei Baby-Schneeleopardenmädchen und ihre Mutter in der Wilhelma in Stuttgart. SWR Sebastian Deliga

Die Jungtiere haben eine ganz besondere Familiengeschichte: Die Großmutter der drei Leopardenmädchen stammt aus freier Wildbahn. Normalerweise kommen keine Wildtiere in Zoos - im Fall von Dshamilija, die im Jahr 2000 im zentralasiatischen Hochgebirge von Tadschikistan geboren wurde, war das jeodch anders. Die Katze geriet mit nur fünf Monaten in eine Falle von Wildereren, in der sie einen Teil ihres rechten Hinterfußes verlor. Mit dieser Behinderung wurde sie schließlich auf einem Schwarzmarkt in Kirgisien von einer Anti-Wilderer-Einheit gefunden.

Großmutter Dshamilija kam mit verstümmelter Pfote in den Zoo Zürich

Ohne Mutter und mit Verstümmelung sei an ein Leben in der Wildnis nicht mehr zu denken gewesen, so die Wilhelma und Dshamilija kam in den Zoo nach Zürich in der Schweiz. Sie bekam mehrfach Nachwuchs: Unter ihren Töchtern war auch Kailash, die Ende 2011 in die Stuttgarter Wilhelma kam und nun die drei Leopardenmädchen Dawa, Karma und Nyima auf die Welt gebracht hat.

Tiere wie sie bilden die stille Reserve für den Fall, dass ihre Artgenossen in freier Natur noch bedrohter werden würden. Denn dann müssten sie in speziellen Programmen ausgewildert werden, um die Tierart vor dem Aussterben zu schützen. Bislang ist das glücklicherweise nicht der Fall. Dawa, Karma und Nyima können in der Stuttgarter Wilhelma in Ruhe groß werden.