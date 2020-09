per Mail teilen

In der vorläufigen Schließung des Schlachthof Gärtringen, will der Böblinger Landrat Roland Bernhard nicht das Ende des Schlachthofes sehen. Der Betrieb war wegen des Vorwurfes der Tierquälerei geschlossen worden. Bei einer Pressekonferenz sprach Bernhard von einem Neustart und kündigte einen runden Tisch an.