Mutmaßliche Schleuserbanden: Durchsuchungen in den Regionen Karlsruhe und Stuttgart

Hunderte Polizeikräfte sind am Dienstagmorgen in 13 Bundesländern gegen Schleuserbanden vorgegangen. Auch in Baden-Württemberg waren Beamte im Einsatz. In Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen seien insgesamt 18 Tatverdächtig festgenommen worden, so die federführende Polizei im niedersächsischen Osnabrück. Ein Sprecher bestätigte Aktionen auch in den Großräumen Karlsruhe und Stuttgart. Die Aktion richtet sich gegen Schleuserbanden, die nach Angaben des Polizeisprechers aus Osnabrück "alles, was auf Schlauchbooten nach Europa kommt" durch Frankreich bis in Richtung Ärmelkanal zu schleusen versuchen. Die Aktion wird von den europäischen Behörden Europol und Eurojust geleitet. Auch in Großbritannien, Belgien, Frankreich und den Niederlanden waren demnach Polizisten an dem Großeinsatz beteiligt. Für Mittwoch wurde eine Pressekonferenz in Den Haag (Niederlande) zu dem Einsatz angekündigt.