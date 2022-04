Schlemmers "Triadisches Ballett" in der Staatsgalerie

per Mail teilen

Die Staatsgalerie Stuttgart zeigt eine weitere größere Ausstellung des Künstlers Oskar Schlemmer. Sie wird am Sonntag offiziell eröffnet. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das "Triadische Ballett", das als wegweisend für die Entwicklung der Tanzkunst gilt. Die Staatsgalerie zeigt unter anderem die aus den 1920er-Jahren erhalten gebliebenen Original-Figurinen des Stuttgarter Künstlers. Sie sollen in Installationen von drei zeitgenössischen Künstlerinnen vorgeführt werden. Ihre Kostüme sind aus Stahlblech, Sperrholz oder Draht - und zwingen zu marionettenhaften Bewegungen. Die Ausstellung will zeigen, welchen Einfluss Schlemmers Werk auf die Gegenwartskunst, aber auch auf heutige Musik und Mode hat.