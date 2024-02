Korntal: Schleiereule aus Kamin befreit

Die Schleiereule ist eine langbeinige, sehr helle Eule. Durch ihren "Ausflug" in einen Korntaler Kamin hat der Ruß das Gefieder etwas dunkel eingefärbt. Jetzt ist der Vogel in Sicherheit.

Tierrettung und Feuerwehr haben am Samstag eine Schleiereule aus einem Kamin eines Einfamilienhauses in Korntal (Kreis Ludwigsburg) befreit. Die Familie hatte sich zunächst über Kratzgeräusche und ein dünnes Kreischen in ihrer Wohnung gewundert. Die seltsamen Töne kamen aus einem Zimmer an dessen Wand das Kaminrohr grenzte.

Endoskopkamera für die Ortung

Durch die Revisionsklappte des Kamins konnte man dann erkennen, dass sich dort ein ziemlich großer Vogel verirrt hatte. Die alarmierte Feuerwehr entschied die Tierrettung mit einzuschalten. Mit Hilfe einer Endoskopkamera, mit der man auch in Ecken und Winkel schauen kann, konnte die Eule genau geortet werden. Sie saß auf Höhe des Erdgeschosses auf einem Stahlkreuz im Kamin. Rund eineinhalb Stunden nach der Alarmierung konnte der total verrußte, aber unverletzte Vogel aus seiner "Kaminfalle" befreit werden.

Schleiereule im Tierheim aufgepäppelt

Um die Eule etwas zu beruhigen und sie zu untersuchen, brachte ihn die Tierrettung in das Ludwigsburger Tierheim. Dort wurde sie auch gesäubert und mit Essen und Trinken versorgt, so die Feuerwehr. Sobald sie sich erholt hat, wird sie wieder in die Freiheit entlassen.