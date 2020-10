Das Blühende Barock in Ludwigsburg reduziert die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Park aufhalten dürfen. Damit reagiere man auf Besucherbeschwerden, so Blüba-Chef Volker Kugel. Bislang konnten maximal 6.000 Personen in den Park, ab sofort gelte eine Obergrenze von 4.000, hieß es am Donnerstag. mehr...