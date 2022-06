per Mail teilen

Die Polizei ermittelt nach zwei handgreiflichen Auseinandersetzungen in Asperg (Kreis Ludwigsburg), die möglicherweise in einem Zusammenhang stehen. Nach Polizeiangaben wurde ein 19-Jähriger am Dienstagabend von einem unbekannten Täter verprügelt und erlitt schwere Verletzungen. Kurz darauf wurde unweit entfernt ein 16-Jähriger aus einer Gruppe von vier Personen angegriffen. Warum es zu den Auseinandersetzungen kam, ist bislang noch nicht geklärt.