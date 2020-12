Nach einem Streit haben sich zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche - unterstützt von ihren jeweiligen Freunden - in Geislingen (Kreis Göppingen) eine heftige Schlägerei geliefert. Wie die Polizei am berichtet, wurde der 15-Jährige aus Göppingen am Freitagabend so verprügelt, dass er schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Es sei zu tumultartigen Szenen gekommen, weil sich zwischen 30 und 40 Jugendliche versammelt hatten. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten einige. Vier Schläger wurden in Geislingen festgenommen, vier weitere namentlich ermittelt. Sie sind 15, 16 und 17 Jahre alt. Von zahlreichen weiteren Personen wurden die Personalien erhoben. Das Polizeipräsidium Ulm ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.