Schlägerei in Eglosheim wegen langer Haare

Weil sie vermutlich unterschiedlicher Auffassungen über die Haartracht waren, hat sich ein Mann mit seinem Neffen in Ludwigsburg-Eglosheim auf offener Straße geprügelt. Gegen 22:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da sich auf der Straße mehrere Männer schlugen und eine Person verletzt sei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass ein 43 Jahre alter Mann mit seinem 19-jährigen Neffen in Streit geraten war, da sich dieser vom Onkel nicht die Haare schneiden lassen wollte. Der 43-Jährige hielt diese wohl für zu lang und wollte diese gegen den Willen des Neffen abschneiden. Daraufhin kam es zu Handgreiflichkeiten, in die auch der 17-jährige Sohn des Angreifers schlichtend eingreifen wollte. Im Zug der Auseinandersetzung wurden die beiden jungen Männer verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.