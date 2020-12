Der Schlachthof-Skandal im Sommer in Gärtringen (Kreis Böblingen) hat für viel Diskussion um Tierschutz und dessen Kontrolle gesorgt. Nun nehmen die zuständigen Amtstierärzte ihren Hut.

Im Zusammenhang mit den Vorwürfen der Tierquälerei im Schlachthof Gärtringen hatte das Landratsamt Böblingen zuletzt über 500 Stunden Videomaterial ausgewertet. Die Aufnahmen waren von der Organisation "Soko Tierschutz" zur Verfügung gestellt worden, die die mutmaßlichen Tierquälereien im Gärtringer Schlachthof öffentlich gemacht hatte. Bei der Video-Auswertung ging es explizit um mögliches Fehlverhalten der Amtstierärzte, die die Schlachtungen kontrollieren sollten - es ging nicht um mögliche Verfehlungen der Schlachter, da dazu die Staatsanwaltschaft ermittelt, so das Landratsamt.

Vier Verstöße von Böblinger Amtstierärztin festgestellt

Die Auswertung erfolgte laut Landratsamt zunächst durch das zuständige Veterinäramt selbst. Um jedoch keinen Verdacht von Befangenheit zuzulassen, hatte der Landkreis Böblingen zudem das Regierungspräsidium Stuttgart und eine externe Gutachterin hinzugezogen, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des Landratsamts. Es seien vier Verstöße einer Amtstierärztin festgestellt worden: Zwei Mal seien Nachbetäubungen nicht pflichtgemäß dokumentiert worden, in einem Fall sei eine Nachbetäubung trotz ihrer Kenntnisnahme nicht angeordnet worden und ein Mal sei der Einsatz eines Elektrotreibers nicht kontrolliert worden.

"Verfehlungen sind zwar menschlich, aber gerade im sensiblen Bereich des Tierschutzes dürfen Fehler nicht toleriert werden. Für einen glaubwürdigen Neustart des Schlachthofes brauchen wir Kontrollpersonal, das unbefangen ist. Wir werden uns daher von unserem tierärztlichen Personal am Schlachthof Gärtringen einvernehmlich trennen." Roland Bernhard, Landrat im Kreis Böblingen (parteilos)

Der Schlachthof Gärtringen ist nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe der Tierquälerei vorübergehend geschlossen worden. Aktuell arbeiten Behörden und die Schlachthof-Genossenschaft an einem Konzept für einen Neustart. Noch in diesem Jahr wollen sie bauliche Veränderungen vorstellen. Auch eine regionale Vermarktung ist im Gespräch.

Im Gärtringer Schlachthof-Skandal war auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) in die Schlagzeilen geraten. Ihm wurde vorgeworfen, Sanktionen gegen den Gärtringer Schlachthof gestoppt zu haben. In Baden-Württemberg hatte es außerdem weitere Tierschutz-Skandale in Schlachthöfen gegeben - zuletzt in Biberach: Auf Aufnahmen war zu sehen, wie sich das Töten von Rindern durch fehlerhafte Bolzenschussgeräte qualvoll in die Länge gezogen hatte. Trotz scharfer Kritik an seinem Landwirtschaftsminister hatte Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) Hauk den Rücken gestärkt. Die Maßnahmen, die Hauk nach dem jüngsten Skandal in Biberach vorgestellt habe, seien schlüssig. "Und sie lassen erwarten, dass wir das Problem jetzt in den Griff bekommen", so Kretschmann.