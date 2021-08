per Mail teilen

Der Böblinger Kreistag hat am Montagabend eine Machbarkeitsstudie für den Umbau und die Finanzierung des derzeit geschlossenen Gärtringer Schlachthofs beschlossen. Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit. Mit nur einer Gegenstimme wurde beschlossen, dass der Landkreis mit den Verantwortlichen des Gärtringer Schlachthofs weiter über die Zukunft des genossenschaftlichen Betriebs verhandelt. Zudem soll die Behörde die künftige Wirtschaftlichkeit des Schlachthofs prüfen und errechnen, wie hoch genau die Kosten für den Umbau des Schlachthofs sind. Geschätzt werden derzeit 6,6 Millionen Euro. Erst dann will der Kreistag über ein Darlehen entscheiden. Nach Vorwürfen der Tierquälerei will der Schlachthof künftig auf Tierwohl setzen.