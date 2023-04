Schlachthof Gärtringen: Kommt es zum Deal zwischen Böblingen und Calw?

Eine Hand wäscht die andere - so plant es der Kreis Calw und will den Schlachthof Gärtringen im Kreis Böblingen mitfinanzieren. Für 500.000 Euro stellt er aber eine Bedingung.

Der Kreis Böblingen prüft den Vorschlag des Kreises Calw, durch den sich beide bei Projekten finanziell gegenseitig unterstützen würden. Das teilte das Landratsamt dem SWR am Mittwoch mit. Konkret geht es dabei zum einen um den Schlachthof Gärtringen (Kreis Böblingen) und zum anderen um die Hermann-Hesse-Bahn.

Angebot aus Calw für Zusammenarbeit

Der Kreis Calw hatte erklärt, er werde sich am Schlachthof in Höhe von 500.000 Euro beteiligen. Voraussetzung sei aber, dass der Kreis Böblingen im Gegenzug die Hermann-Hesse-Bahn mitfinanziert. Andernfalls werde der Kreis Calw lediglich 200.000 Euro zum Schlachthof beisteuern.

Kooperation zwischen Calw und Böblingen?

Der Kreis Böblingen begrüßte grundsätzlich die Bereitschaft aus Calw, sich am Schlachthof zu beteiligen. Das zeige, dass die "interkommunale Kooperation" der richtige Weg sei, hieß es am Mittwoch aus dem Landratsamt Böblingen auf SWR-Anfrage. Alles weitere - also die Bedingung für 500.000 Euro - werde nun geprüft.

Bürger stimmten für Schlachthof in Rottenburg

Um den Schlachthof in Gärtringen erhalten zu können, benötigt der Kreis Böblingen finanzielle Mittel. Grund dafür ist, dass der Schlachthof in Rottenburg (Kreis Tübingen) nach einem Bürgerentscheid im Januar erhalten bleibt - was der Kreis Böblingen als Festhalten "an einem überalterten, nicht konkurrenzfähigen Schlachthaus ohne Zukunft" kritisiert hatte. Letztlich führte der Bürgerentscheid dazu, dass die Stadt Rottenburg und der Kreis Tübingen ihre Zuschüsse für Gärtringen zurückzogen und somit ein Finanzierungsloch von insgesamt einer Million Euro entstand.