Seit Anfang September ist der Schlachthof Gärtringen (Kreis Böblingen) wegen Tierquälerei geschlossen. Wie jetzt öffentlich wurde, wurde im April ein Zwangsgeld gegen den Schlachthof ausgesetzt.

Schlachthof Gärtringen. Das Landratsamt Böblingen hat nach dem Bekanntwerden mutmaßlicher Missstände den Betrieb des Schlachthofs vorrübergehend untersagt. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Die Missstände am Schlachthof Gärtringen (Kreis Böblingen) hätten möglicherweise schon früher beendet werden können, als bislang bekannt. Das geht aus einer Sitzungsvorlage für die Böblinger Kreistagssitzung am Dienstag hervor. Darin steht, dass das Regierungspräsidium auf Bitte des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums das Landratsamt angewiesen hat, das vom Landratsamt gegen den Schlachthofbetreiber festgesetzte Zwangsgeld auszusetzen. Diese Anweisung ist in der Sitzungsvorlage auf den 6. April 2020 datiert.

Mängel in Genossenschafts-Betrieb seit 2018 bekannt

Das Landratsamt hatte nach eigenen Angaben schon 2018 bauliche Mängel und eine nicht tiergerechte Betäubungsanlage festgestellt und beim Betreiber auf Verbesserungen gedrängt. Nach aktueller Aussage der Behörde wurden von den 32 kritisierten Einzelpunkten zwar die meisten abgearbeitet, nicht aber die besonders kritischen Punkte. Dazu gehörten zum Beispiel der richtige Betrieb der Betäubungsanlage.

Neustart im Schlachthof Gärtringen wird vermutlich noch dauern

Die Organisation "Soko Tierschutz", die die Missstände mit heimlichen Videos aufgedeckt hatte, kritisierte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) und warf ihm "CDU-Vetternwirtschaft und Verdacht auf Beihilfe zur Tierquälerei" vor. Die Organisation will rechtliche Schritte gegen Hauk einleiten.

Das Landratsamt Böblingen wertet aktuell die im Schlachthof aufgenommenen Videos der Tierschutzorganisation aus. Damit soll unter anderem geprüft werden, ob das Verstöße des eigenen Personals gegeben hat. Das Landratsamt sowie Vertreter der Schlachthof-Genossenschaft Gärtringen, der Metzger-Innung und des Kreisbauernverbandes waren sich bei einem Runden Tisch kürzlich einig, dass der Schhlachthof Gärtringen wieder geöffnet werden soll - allerdings erst wenn alle Mängel beseitigt sind. Landrat Roland Bernhard (parteilos) ging zuletzt davon aus, dass es bis zu einem Neustart mehrere Monate dauern wird.