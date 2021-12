Kirchberg/Murr: Hoher Schaden bei Scheunenbrand auf Bio-Bauernhof

Bei einem Brand ist die Scheune eine Bio-Bauernhofes in Kirchberg an der Murr (Rems-Murr-Kreis) zerstört worden. Teurer Inhalt führte zu einem hohen Sachschaden.

Das Feuer war am Mittwochmorgen ausgebrochen und ist inzwischen gelöscht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, teilte das zuständige Polizeipräsidium Aalen dem SWR mit.

Löscharbeiten der Feuerwehr in Kirchberg dauerten bis in die Morgenstunden. 7aktuell.de

Anwohner in Sicherheit gebracht

Die Bewohner im benachbarten Wohngebäude wurden in Sicherheit gebracht. Die Höhe des Schadens schätzt ein Polizeisprecher auf rund 500.000 Euro. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. In der Scheune seien Arbeitsgeräte abgestellt und Getreide gelagert worden, auch Kühlräume seien betroffen, so die Polizei. Erst am vergangenen Samstag war in Möglingen im Kreis Ludwigsburg die Scheune eines Bauernhofes abgebrannt. Dabei waren vier Personen leicht verletzt worden. Ein Pferd verendete. Auch hier steht die Brandursache noch nicht fest.