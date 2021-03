In der Nacht zu Donnerstag ist eine Scheune am Ortsrand von Göppingen-Jebenhausen in Flammen aufgegangen. Der Brand war gegen 22:30 Uhr gemeldet worden. Verletzt wurde niemand. Das Übergreifen des Feuers auf ein nebenstehendes Gebäude konnte verhindert werden. In der Scheune standen mehrere landwirtschaftliche Maschinen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 100.000 Euro.