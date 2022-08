Schäferlauf Markgröningen 2022 beginnt

per Mail teilen

Wer in Markgröningen am schnellsten über ein Stoppelfeld läuft, darf sich König oder Königin nennen. Aber nicht jeder darf mitmachen.

In Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) beginnt am heutigen Freitag das Volksfest rund um den historischen Schäferlauf. Wer die 300 Schritt lange Strecke barfuß über ein Stoppelfeld am schnellsten zurücklegt, wird König und Königin. Beide erhalten je ein Schaf, gestiftet vom Landesschafzuchtverband.

Preisverleihung 2019 dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Nicht jeder darf beim Schäferlauf starten

Der eigentliche Lauf findet am Samstag statt. Nur wer Schäfer ist oder aus einer Schäfer-Familie stammt, darf teilnehmen.

Wer ist der schnellste Schäfer? (Archiv, 2019) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Zuvor findet bereits das sogenannte Leistungshüten statt. Schäferinnen und Schäfer müssen dabei mit ihren Hunden eine fremde Herde hüten und einen Parcours absolvieren. Eine Jury bewertet ihre beruflichen Fähigkeiten.

Markgröninger Schäferlauf schon im Mittelalter

Das Rahmenprogramm zum Markgröninger Schäferlauf läuft bis einschließlich Montag. Bereits am Freitagabend wird das Freilichtspiel „Der treue Bartel“ aufgeführt. Dabei wird die Geschichte erzählt, wie der Schäferlauf bereits im Mittelalter ins Leben gerufen wurde.

Seit 2019 ist der Schäferlauf UNESCO Kulturerbe. Jährlich zieht die Veranstaltung rund 100.000 Besucherinnen und Besucher an. Laut Veranstalter handelt es sich um eines der ältesten Heimatfeste Süddeutschlands.