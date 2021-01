Das Keltenmuseum in Hochdorf ist durch das Grab eines Keltenfürsten bekannt geworden, das 1978 entdeckt wurde. Seit 1991 zeigt das Keltenmuseum diesen Fund. Jetzt soll das Museum saniert werden.

Das Keltenmuseum in Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg). Im Eingangsbereich ist sehr viel Glas verbaut. SWR

Der Leiter des Keltenmuseums in Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) ist begeistert. Die Förderzusage des Bundes ermöglicht es ihm, sein Museum nach 30 Jahren zu sanieren. Denn das ist dringend nötig, sagt Thomas Knopf. Im Eingangsberich zum Beispiel ist viel Glas verbaut. Das sieht schön aus, hat aber seine Tücken. "Im Winter haben wir etwa 14, 15 Grad hier", erzählt Museumsleiter Knopf. "Und im Sommer haben wir den umgekehrten Effekt mit Temperaturen, die 35 bis 38 Grad erreichen."

Gebäudesanierung und moderne Präsentation

Mit den zugesagten Fördergeldern sollen der Museumsbau saniert, ein Anbau mit Veranstaltungsraum gebaut, die mediale Ausstattung verbessert und das Grab des Keltenfürsten besser präsentiert werden. Museumsleiter Knopf denkt zum Beispiel an Mitmachstationen oder begleitenden Präsentationen auf einem Smartphone, wo etwa ein Mensch aus der Keltenzeit zu sehen ist.

Geld von Bund, Land und Gemeinde

643.00 Euro Förderung hat der Bund jetzt zugesagt, das Land will 500.000 Euro übernehmen und den Rest will die Gemeinde Eberdingen-Hochdorf aus eigenen Mitteln bestreiten. Um auch weiterhin "in der Premier League zu spielen", wie Bürgermeister Peter Schäfer sagt. Insgesamt werden die Sanierungskosten auf 1,3 bis 1,4 Millionen Euro geschätzt. Museumsleiter Knopf rechnet mit einer Fertigstellung in zwei bis drei Jahren.