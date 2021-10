Noch im November soll mit Rodungen an der still gelegten Deponie „Am Lemberg“ in Ludwigsburg-Poppenweiler begonnen werden. In den kommenden zehn Jahren wird die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises (AVL) die Deponie sanieren.

Auf dem Gelände wurden Abfälle in einem Behälter gelagert. Dieser wird mit einer wasserdichten Abdichtung gesichert, um zu verhindern, dass Regenwasser in die Deponie einsickert und verunreinigt ins Grundwasser gelingt. Das gesamte Gelände soll danach mit unbelasteter Erde aufgeschichtet und bepflanzt werden. Die ehemalige Deponie soll in Zukunft der Bevölkerung rund um Poppenweiler und Affalterbach als Naherholungsgebiet zur Verfügung stehen.