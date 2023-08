Die Bundesstraße 27 in Richtung Stuttgart wird am Wochenende zum Nadelöhr. Wegen Sanierungsarbeiten wird zwischen Leinfelden-Echterdingen und Stuttgart-Fasanenhof einseitig gesperrt.

Über die B14 kommt man mit dem Auto gerade nicht nach Stuttgart rein. Jetzt wird es ab Freitagabend auch noch auf der B27 eng. Von Freitag, 20 Uhr, bis Montagmorgen, etwa 5 Uhr, ist die Bundesstraße einseitig gesperrt. Nötig wird das wegen umfassender Sanierungsmaßnahmen. Das teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit.

Anschlussstellen zu und von der A8 komplett gesperrt

Aufgrund von Rissen und Unebenheiten muss die Fahrbahn dringend erneuert werden, heißt es in einer Mitteilung. Einseitig gesperrt ist die B27 über einen Bereich von rund anderthalb Kilometern zwischen Leinfelden-Echterdingen an der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch - umgangssprachlich besser bekannt als "Echterdinger Ei" - und Stuttgart-Fasanenhof. Der gesamte Verkehr wird dabei im Gegenverkehr auf der anderen Richtungsfahrbahn geführt. Der neue Asphalt, der aufgetragen wird, soll sich lärmmindernd auswirken. Hier ist die B27-Sanierung Teil eines Pilotprojektes in Baden-Württemberg.

Eine komplette Sperrung gibt es für die Anschlussstellen. Am Wochenende kann am "Echterdinger Ei" nicht auf die A8 in Richtung München und Karlsruhe gefahren, beziehungsweise aus Karlsruhe kommend dort von der A8 abgefahren werden. Laut Regierungspräsidium sind die Umleitungen über Landes- und Bundesstraßen gut sichtbar ausgeschildert. Stuttgart ist von Leinfelden-Echterdingen und Karlsruhe kommend nur über die L1192 zur Anschlussstelle Stuttgart-Flughafen/Messe und weiter über die A8 zurück zur Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch zu erreichen.

Tempo 80 zwischen Fasanenhof und Leinfelden-Echterdingen bis Ende August

Zuvor gab es schon Vorarbeiten auf der B27, bei denen nachts jeweils ein Fahrstreifen gesperrt und die Höchstgeschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde dauerhaft gesenkt wurde. Zudem wurde auch teilweise zwischen Degerloch und Bopser in den vergangenen zwei Wochen bereits die Fahrbahn saniert und immer wieder ein Teilstück in einer Fahrtrichtung gesperrt. Insgesamt muss noch bis 31. August mit Einschränkungen nachts beziehungsweise Tempo 80 auch tagsüber gerechnet werden.

Zweite Teilsperrung in Fahrtrichtung Tübingen

Die Fahrbahn-Sanierung findet in zwei Phasen statt. Zuerst wird in Richtung Stuttgart teilgesperrt. Die Gegenrichtung in Fahrtrichtung Tübingen steht dann am kommenden Wochenende (25.-28. August) an. Auch hier soll die Sanierung zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 5 Uhr, stattfinden. Der Bund investiert mit der Maßnahme rund 3,2 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur.

Obere Weinsteige in Degerloch wird bis 9. September saniert

In Stuttgart-Degerloch gibt es auch noch eine Sperrung: Ab Freitagmorgen (18.08.) wird die Fahrbahn in der Oberen Weinsteige saniert. Dazu wird der Kreuzungsbereich Auf dem Haigst / Karl-Pfaff-Straße komplett gesperrt. Stuttgart-Haigst ist damit bis zum 9. September nur über Bopser und Alte Weinsteige zu erreichen. Die Abfahrt erfolgt über eine Umleitung in die Obere Weinsteige. Die Umleitungen sind laut Tiefbauamt Stuttgart ausgeschildert. Während der gesamten Zeit ist in diesem Bereich die B27 durchgängig in beide Richtungen befahrbar.