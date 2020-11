per Mail teilen

Das Mordurteil nach einer Attacke mit einem Samuraischwert ist rechtskräftig. Das teilte das Stuttgarter Landgericht anderthalb Wochen nach der Urteilsverkündung mit. Der Angreifer war nach dem Angriff auf seinen früheren Mitbewohner am 27. Juli zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem wurde die Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet. Demnach war der Täter wegen seiner psychischen Erkrankung vermindert schuldfähig. Daher hatte das Gericht auch keine lebenslange Haftstrafe verhängte. Das Motiv blieb in dem Prozess unklar.