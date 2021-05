Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Orden Salesianer Don Boscos in Stuttgart - der sich der Jugendseelsorge gewidmet hat. Mitte kommenden Jahres nun wird sich der Orden aus Stuttgart verabschieden. Die drei Ordensmänner werden noch den Katholikentag in Stuttgart im Mai 2022 mitfeiern, teilte die Katholische Kirche in Stuttgart am Dienstag mit. Die Ordensleitung habe sich zu dem Schritt entschlossen, weil sich seit vielen Jahren in Europa nur noch wenige Männer für das Ordensleben entscheiden. Geplant war, dass die Stuttgarter Salesianer in den nächsten Jahren von Obertürkheim in den Stuttgarter Osten umziehen, wo auch eine Jugendkirche angesiedelt ist. Die Salesianer Don Boscos sind einer der weltweit größten Männerorden der römisch-katholischen Kirche.