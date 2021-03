Das Blühende Barock in Ludwigsburg startet am Freitag in seine neue Saison. Auch der Märchengarten hat wieder geöffnet. Allerdings ist aufgrund der Pandemie die Zahl der Menschen, die sich gleichzeitig in den Parkanlagen aufhalten dürfen, beschränkt. Besucher müssen vorab Online-Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster buchen.