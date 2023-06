Seit der Debatte um die Band "Rammstein" steht Schutz von Frauen auf Konzerten stärker im Fokus. Das Team des Stuttgarter Kessel Festivals bot nun erstmals einen Rückzugsort an.

Beim Kessel Festival in Stuttgart gibt es in diesem Jahr erstmals ein sogenanntes Awareness-Team, an das sich Besucherinnen und Besucher bei Problemen wenden können. Um diskret auf ein Problem wie beispielsweise Belästigung aufmerksam zu machen, können sie dazu dem Festival-Personal die Frage "Wo geht`s nach Panama?" stellen oder einfach das Stichwort "Panama" verwenden. Das alarmierte Awareness-Team kann die Hilfesuchenden dann auf Wunsch zu einem sogenannten "Safe Space" begleiten, also einem Rückzugsort in Form eines Zelts.

"Panama"-Konzept gibt es schon auf großen Festivals

Das für das Stuttgarter Event neue Konzept gibt es nach Angaben der Veranstaltungsfirma bereits seit einiger Zeit bei mehrtägigen Festivals wie dem Southside-Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen). "Da kommt auch das Stichwort 'Panama' her, wir haben das also nicht erfunden", sagt Geschäftsführer Christian Doll. Stattdessen habe man es nach Absprache mit der Eventfirma des "Southside" "für Stuttgart adaptiert". Das Hilfsangebot richtet sich nicht ausschließlich an Frauen oder Mädchen, die belästigt werden.

Auf der Website des Festivals heißt es, es sei "egal, warum du das Bedürfnis nach Unterstützung hast. Denn der Anlass muss nicht immer mit anderen Menschen zu tun haben". Das bestätigt Geschäftsführer Christian Doll: "Es gibt ja verschiedene Dinge, warum man sich unwohl fühlt: Ich bin auf einem Festival, ich bin emotional überwältigt, das kann ja zuviel sein. Es kann zu warm sein oder ich möchte meine Ruhe haben und möchte mit irgendwem sprechen."

Beim Kessel Festival ist 2023 ein sogenanntes Awareness-Team im Einsatz, das zum Beispiel vor Belästigung schützen soll. SWR Katja Trautwein

"Panama" führt zu Rückzugsort bei Kessel Festival

Wie viele Menschen das spezielle Hilfsangebot am ersten Festivaltag in Anspruch nahmen, dazu gibt es bislang keine Angaben. Bis Samstag Nachmittag wurde es noch nicht genutzt. Bei der Frage nach der Tagesbilanz hielt sich die Veranstaltungsfirma am Sonntag Vormittag bedeckt.

"Unter Rücksichtnahme auf die Besuchenden können wir hier leider keine genaue Auskunft geben. Was wir sagen können ist, dass das Konzept positiv wahrgenommen wurde."