Erneut sind in Stuttgart Säuregraffitis aufgetaucht, dieses Mal am Marienplatz und an der Schwabstraße. Bei der Reinigung musste die Feuerwehr Schutzkleidung tragen.

In Stuttgart haben am Mittwochmorgen Säuregraffitis mit Flusssäure zu Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr geführt. Die S-Bahn-Haltestelle Schwabstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden, dort hielten laut Feuerwehr keine S-Bahnen. Inzwischen ist der Einsatz beendet. Auf der Straße hatte es kaum Auswirkungen gegeben. Zuvor war in der Nacht auch an der Haltestelle Marienplatz ein Säuregraffiti aufgetaucht. Dort hatte eine Person Kontakt mit dem Graffiti, wurde aber nicht verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher dem SWR.

Der Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr Daniel Anand erklärt, warum Säuregraffitis gefährlich sind:

Flusssäure ist laut Feuerwehr stark ätzend. Sie greift die Haut und Schleimhäute an. Bei Hautkontakt kann es zu starken Verätzungen kommen. Säuregraffitis sind auch unter dem Begriff Etching bekannt. Zum ersten Mal gab es Etching-Graffitis in Stuttgart vor einigen Monaten.

Säure-Graffitis: Experte für chemische Einsätze

Die Feuerwehrleute tragen für die Reinigung Schutzanzüge, so der Feuerwehrsprecher. Außerdem stehen sie bei dem Einsatz mit einem Fachberater für chemische Einsätze in Kontakt. Am Marienplatz lief der Einsatz in der Nacht, sodass der Verkehr von S- und U-Bahn dort nicht beeinträchtigt war.