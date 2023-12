per Mail teilen

Ein Polizeieinsatz hat Freitagnacht für Chaos im Stuttgarter S-Bahn-Verkehr gesorgt. Mehrere Hundert Menschen mussten lange in der Kälte warten oder steckten in Zügen fest.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es bei den S-Bahnen in Stuttgart zu massiven Verspätungen. Offenbar hat eine Person kurz nach Mitternacht in einer Bahn auf einem Abstellgleis Sachbeschädigungen begangen, wie die Polizei dem SWR vor Ort mitteilte.

Bei der betroffenen Bahn handelte es sich offenbar um eine S-Bahn, die am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen auf dem Abstellgleis Richtung Stuttgart-Rohr stadtauswärts stand. Um zu der S-Bahn zu gelangen, mussten die Beamtinnen und Beamten durch das Gleisfeld. Deshalb musste die Strecke komplett gesperrt werden.

Der Verdächtige wurde kurz nach der Tat noch vor Ort festgenommen. Laut Aussage eines Lokführers habe sich der Mann noch in der Bahn befunden, als diese auf das Abstellgleis fuhr. Dann habe er mit einem schweren Gegenstand randaliert.

Bei -2 Grad: "Kurzzeitige Sperrung" zieht sich knapp zwei Stunden

Mehrere Hundert Menschen waren kurz nach Mitternacht von den Zugausfällen im S-Bahn-Netz betroffen. Am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen beispielsweise warteten knapp 40 Menschen für rund zwei Stunden in der Kälte. Denn obwohl sich der Polizeieinsatz auf der anderen Seite des Bahnhofs befand, durften auch S-Bahnen von der Stadt kommend den Vaihinger Bahnhof nicht mehr anfahren.

S-Bahn steht eine Stunde lang auf freier Strecke

Eine S-Bahn stand außerdem eine Stunde lang mit ihren Fahrgästen auf freier Strecke zwischen den Haltestellen Stuttgart-Österfeld und Stuttgart-Vaihingen. Der Lokführer der betroffenen Bahn sagte einer SWR-Reporterin, die Info dass der Vaihinger Bahnhof von der Polizei gesperrt wurde, sei ihm zu spät mitgeteilt worden. So konnte er nicht mehr an einer Haltestelle verweilen, sondern musste auf offener Strecke halten.

Auch im Tunnel der S-Bahn-Stammstrecke stauten sich durch den Vorfall S-Bahnen. Laut Zeugen ist an den unterirdischen Bahnhöfen "etwa eineinhalb Stunden nichts mehr gegangen".

Bei Einzelstörfällen mussten Fahrgäste zuletzt immer wieder in S-Bahnen ausharren. Etwa bei einem Fahrzeugschaden auf der Stammstrecke oder in der Nähe des Favoriteparks, als dort eine S-Bahn ein E-Bike überfuhr. In den letzten Monaten häufen sich zudem technische Störungen bei der Stuttgarter S-Bahn.