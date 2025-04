Ein weiterer Tunnel soll im Talkessel gegraben werden. Jetzt sind die Pläne für den Bau fertig und sollen genehmigt werden. Dadurch sollen im Stuttgarter Norden mehr Züge fahren können.

Ein weiterer Eisenbahntunnel im Stuttgarter Norden soll für mehr Kapazitäten im künftigen Stuttgarter Bahnknoten sorgen. Nun hat das Genehmigungsverfahren für den sogenannten Wartbergtunnel begonnen, wie die Bahn dem SWR bestätigte. Zuerst hatten die "Stuttgarter Nachrichten" berichtet.

P-Option: Weiterer S21-Tunnel soll Nordzulauf stärken

Die sogenannte P-Option, also das Tunnelgeflecht von Stuttgart 21 um einen weiteren Tunnel zu ergänzen, stand von Beginn des Projektes an mit im Raum. Dabei soll der Wartbergtunnel (zwei Tunnelröhren von 540 und 600 Metern Länge) als Teil der P-Option vom S21-Tunnel Bad-Cannstatt abzweigen und zum Pragtunnel führen. Die Idee dahinter: Aus und in Richtung Norden sollen so mehr Züge fahren können. Das Nadelöhr zwischen Stuttgart-Feuerbach und Hauptbahnhof würde durch den weiteren Tunnel ergänzt werden, der somit mehr Kapazitäten schaffen kann. Statt nur einem stünden für Regional- und Fernverkehr dann zwei Gleise pro Richtung zur Verfügung.

Im S21-Tunnel vom Stuttgarter Hauptbahnhof nach Bad Cannstatt ist schon der Anschluss vorbereitet, wo künftig der Wartbergtunnel abzweigen soll. Da hier schon Vorbereitungen getroffen wurden, soll der Bahnverkehr von den Bauarbeiten weitestgehend unbeeinträchtigt bleiben. Pressestelle Deutsche Bahn / Jannik Walter

Auch wenn das Projekt Wartbergtunnel und die P-Option eng mit Stuttgart 21 zusammenhängt und auch von den S21-Planern umgesetzt wird, gilt es nicht als offizieller Bestandteil von Stuttgart 21. Es handelt sich hierbei laut Bahn um ein Projekt für den Deutschlandtakt im Rahmen des Bundesschienenwegeausbaugesetzes. Daher soll es von Stuttgart 21 unabhängig durch Bundesmittel finanziert werden.

Wartbergtunnel: Unterlagen können beim EBA eingesehen werden

Laut dem Eisenbahnbundesamt (EBA) können die Pläne ab dem 7. April eingesehen werden. Dabei geht es um den Teil des Tunnels, der bergmännisch gebaut werden soll. Ein weiterer Teil des Tunnels soll in offener Bauweise gebaut werden und ist noch nicht Teil des Genehmigungsverfahrens. Diese Auslegung der Unterlagen gehört zum laufenden Genehmigungsverfahren, so das EBA auf SWR-Anfrage.

Die Bahn erklärt, man hoffe auf eine schnelle Genehmigung und Finanzierung des Tunnels. Dann wäre der Baubeginn bereits im Jahr 2026 möglich. Im S21-Tunnel nach Bad Cannstatt seien bereits Vorbereitungen getroffen worden, wo zukünftig die Röhren des Wartbergtunnels abzweigen sollen. Der Bau soll daher weitestgehend ohne Beeinträchtigung des Bahnverkehrs und der Stuttgarter Bevölkerung stattfinden können, so die Bahn.