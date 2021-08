Seit elf Jahren protestieren Stuttgart-21-Gegner mit einer Mahnwache gegenüber dem Hauptbahnhof - jetzt wurde das Mahnwachenzelt durch eine Holzbehausung ersetzt. Am Sonntag ist die Neueröffnung am alten Platz. Mahnwache 2.0 nennt das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 das neue Domizil. Das in die Jahre gekommene Zelt wurde durch eine stabilere Holzhütte ersetzt, in der Farbe Grün. Nachts bleibt die neue Mahnwache künftig geschlossen, sie wird also nicht mehr rund um die Uhr besetzt sein. Coronabedingt hatte der Infostand monatelang schließen müssen. Die Mahnwache gibt es seit 2010. Im Zuge des Protests gegen das milliardenteure Bahnprojekt ist die Mahnwache bundesweit bekannt geworden.