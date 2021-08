per Mail teilen

Um zwei Uhr endete am Freitag der Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Laut Auskunft der Bahn ist der S-Bahnverkehr in der Nacht wieder planmäßig angelaufen. Die Bahn empfiehlt den Fahrgästen aber trotzdem, sich vor Fahrtantritt zu informieren, weil es weiter zu Beeinträchtigungen kommen könne. Auch wegen der Sperrung der Stammstrecke in Stuttgart komme es weiter zu Einschränkungen - aber auch hier sei der Ersatzfahrplan wie geplant angelaufen. Der Bahnstreik hatte auch die Kunden im S-Bahnverkehr stark getroffen. Einige Linien wurden eingestellt, auf anderen Strecken gab es ein reduziertes Angebot.