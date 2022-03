Krankmeldungen beim Fahrpersonal: S-Bahnen und Regionalbahnen fallen aus

per Mail teilen

Bei der S-Bahn Stuttgart sowie bei einigen Regionalzügen kommt es am Freitag in der Region Stuttgart zu Fahrtausfällen. Grund hierfür seien kurzfristige Krankmeldungen beim Fahrpersonal, heißt es auf den Internetseiten des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart. Die S-Bahnen der Linie S3 zwischen Backnang und Stuttgart-Vaihingen fahren nur im Halbstundentakt. Wegen der Krankmeldungen bei der S-Bahn kommt es auch zu Ausfällen bei den Regionalzügen. So wird die Regionalbahn zwischen Untertürkheim und Kornwestheim - die sogenannte Schusterbahn - den ganzen Tag nicht bedient. Und auch die Fahrten der Teckbahn zwischen Kirchheim/Teck und Oberlenningen fallen den ganzen Tag aus. Die Bahn setzt auf dieser Strecke Busse ein.