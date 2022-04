Betrunkener stürzt ins Gleisbett und wird von S-Bahn erfasst

In Stuttgart-Bad Cannstatt am Bahnhof hat sich am Freitagmorgen ein S-Bahn-Unglück ereignet. Ein 38-jähriger stürzte wohl aufgrund hoher Alkoholisierung unbemerkt und ohne Fremdverschulden ins Gleisbett. Laut Bundespolizei wurde er dort von einer S-Bahn überrollt und verletzte sich dabei schwer an den Händen. Ein Triebfahrzeugführer entdeckte den Mann und verständigte die Rettungskräfte. Diese brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Der S-Bahn-Verkehr wurde für anderthalb Stunden eingestellt, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zug- und S-Bahnfahrplan geführt hat.