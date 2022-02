Stuttgarter S-Bahnen weichen im Sommer auf Panoramabahn-Trasse aus

per Mail teilen

Trotz Sperrung der Stammstrecke sollen im Sommer die Stuttgarter S-Bahnen weiter fahren - über die Panoramabahn-Trasse. Dort hatte es im vergangenen Jahr allerdings Probleme gegeben.

Auch in diesem Sommer soll die Stammstrecke der S-Bahn in Stuttgart wegen Bau- und Modernisierungsarbeiten wochenlang gesperrt werden. Auf dieser Hauptstrecke der Stuttgarter S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen werden Haltestellen modernisiert sowie die Technik erneuert und digitalisiert. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr soll die S-Bahn allerdings durchgängig die Panoramabahn-Strecke nutzen. Das teilte der Verband Region Stuttgart am Donnerstag mit.

Kurvenreiche Trasse hat zu Räderverschleiß geführt

Während der Sperrung in den Sommerferien 2021 war bei S-Bahn-Fahrzeugen ein erhöhter Räderverschleiß festgestellt worden. Ursache war der bogenreiche Verlauf der Panoramabahn. Der S-Bahn-Verkehr wurde eingestellt, Untersuchungen gestartet. Das Ergebnis: Künftig sollen Schmierfette die Reibung von Schienen und Rädern der S-Bahn-Fahrzeuge auch in engen Kurvenradien auf Normalniveau halten.

Die Panoramastrecke in Stuttgart. Derzeit wird sie von Zügen zwischen Stuttgart und Singen genutzt. Während der Modernisierungsarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke im Sommer 2022 soll sie als Ausweichstrecke für die S-Bahnen genutzt werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Franziska Kraufmann

Debatte um Panoramabahn: Ausweich-Trasse für die S-Bahn

Mit der Panoramabahn ist die Eisenbahn-Trasse gemeint, die vom Hauptbahnhof aus über die Höhen im Stuttgarter Norden in den Stadtteil Vaihingen führt. Aktuell wird die Trasse noch von der Gäubahn - also der Zugverbindung von Stuttgart über Horb nach Singen - genutzt. Stadt und Land diskutieren derzeit über die Zukunft der Trasse nach Fertigstellung von Stuttgart 21. Ein Streitpunkt ist, ob die Bahn auch weiterhin als Ausweichtrasse für die S-Bahnen zur Verfügung stehen soll, wenn der Tunnel der Stammstrecke unter dem Stuttgarter Zentrum hinauf zur Universität blockiert ist.