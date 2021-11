S-Bahn Stuttgart: Weitere Sperrungen der Stammstrecke bis 2025

In den Sommerferien ist die S-Bahn-Stammstrecke erstmals in ihrer Geschichte außer Betrieb gewesen - jetzt wurde bekannt, dass Fahrgäste und Pendler sich bis 2025 auf weitere Sperrungen einstellen müssen. Angekündigt hat die Bahn die weiteren Sperrungen auf der Stammstrecke am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Regionalparlaments. Bislang war mit Sperrungen bis 2023 gerechnet worden. Hintergrund sind Baumaßnahmen und vor allem die Umstellung auf digitale Leit- und Sicherungstechnik. Für die Stammstreckensperrung im kommenden Jahr soll das Konzept vom Sommer übernommen werden. So soll eine Linie des Regionalverkehrs wieder über die Panoramastrecke fahren. Die Baumaßnahmen in den nächsten Jahren betreffen auch den Regional- und Fernverkehr.