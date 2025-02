Am Donnerstagabend ist in Stuttgart zum wiederholten Male die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt worden. Laut Bahn hatte es erneut einen Schaden an der Oberleitung gegeben.

Wegen eines Schadens an der Oberleitung ist die S-Bahn-Stammstrecke in Stuttgart am Donnerstagabend gesperrt worden. Wie die deutsche Bahn auf SWR-Anfrage mitteilte, ist ein Luftballon in den Tunnel geflogen und löste einen Kurzschluss aus. Dadurch kam es zu einem Stromausfall am Stuttgarter Hauptbahnhof. Gegen 20 Uhr konnte die Störung behoben werden.

Verspätungen und Ausfälle bei allen S-Bahn-Linien

Alle S-Bahn-Linien im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) seien von der Störung betroffen gewesen. Laut VVS gab es Verspätungen und Ausfälle vor allem bei den Linien S1, S2 und S3. Die S4, S5 und S6 bzw. S60 verkehrten nur Abschnittsweise und fuhren die Stuttgarter Innenstadt nicht an.

Nachdem die Störung behoben war, pendelte sich der Bahnverkehr laut deutscher Bahn wieder ein. Vereinzelt kam es am Freitag morgen noch zu Auswirkungen bei der Linie S1.

Immer wieder Luftballons in Oberleitung

Immer wieder kommt es vor, das sich Luftballons in den Oberleitungen der Stuttgarter S-Bahn verfangen. Das Problem mit den Luftballons besteht laut Bahn darin, dass bei Kontakt oder auch schon in der Nähe der Oberleitung ein Kurzschluss in der 15.000 Volt starken Leitung entsteht. Vor allem zu Zeiten der Volksfeste auf dem Cannstatter Wasen weist die Bahn explizit darauf hin, dass Luftballons an den Haltestellen verboten sind.