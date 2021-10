Entscheidung über 15-Minuten-Takt bei der S-Bahn an Samstagen

Das S-Bahn-Netz in der Region soll im kommenden Jahr deutlich ausgebaut werden - geplant ist unter anderem ein 15-Minuten-Takt auch an Samstagen. Ein entsprechender Beschluss darüber soll am Mittwoch im Verkehrsausschuss der Regionalversammlung gefasst werden. Die Umsetzung soll in zwei Stufen erfolgen, weil deutlich mehr Fahrpersonal gebraucht wird. Demnach könnte bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember der S-Bahn-Verkehr an Samstagen zwischen 13 und 18 Uhr verdichtet werden, auf allen Linien, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss. Voraussichtlich ab Dezember 2022 soll der Viertelstundentakt dann an Samstagen auf allen Linien von 8:30 Uhr bis 20:30 Uhr eingeführt werden. Die Kosten dafür werden mit jährlich 6,9 Millionen Euro angegeben.