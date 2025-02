Am S-Bahn-Netz Stuttgart wird gebaut. Die Deutsche Bahn sperrt zeitweise mehrere Strecken. Los geht es mit der Sperrung der Stammstrecke zwischen dem Hauptbahnhof und der Schwabstraße.

Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn müssen sich in den kommenden Wochen auf mehrere Behinderungen einstellen. Die erste betrifft die Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße vom 11. Februar bis 21. März. Laut Bahn ist diese Strecke in den Nächten von Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag zwischen 21 und 4:30 Uhr gesperrt. Am Wochenende vom 15. und 16. Februar ist die Strecke nicht nur in der Nacht gesperrt. Hier fahren von Samstag 1:30 Uhr bis Montag 4:30 Uhr keine Bahnen.

Ersatzbusse und veränderte S-Bahn-Zeiten und Strecken

Während der Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke fahren die S-Bahnen seltener. Auch enden viele S-Bahnen früher, so zum Beispiel die S4 aus Marbach am Hauptbahnhof (oben) statt an der Haltestelle Schwabstraße.

Die Bahn begründet die Sperrung mit Arbeiten an der Oberleitung, außerdem würden Gleise erneuert.

Sperrungen im Bereich Feuerbach: Züge fahren teils um Stuttgart herum

Die zweite Sperrung betrifft den Bereich Feuerbach vom 22. Februar bis zum 3. März. Während dieser Zeiten fahren die S-Bahnen S4 und S5 nur im 30-Minuten-Takt. Die S6 und S60 enden in Zuffenhausen. Es kommt teilweise zu Zugausfällen. Andere Fern- wie Regionalzüge werden zum Teil umgeleitet oder halten in Esslingen oder Bietigheim-Bissingen statt am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Welche Auswirkungen die Bauarbeiten auf die einzelnen S-Bahn-Linien haben, hat die Bahn auf ihrer Internetseite zusammengefasst. Passagieren empfiehlt der Konzern, sich dort oder in der App über die Fahrplanänderungen zu informieren.