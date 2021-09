Massive Störung: S-Bahn-Chaos zwischen Backnang und Waiblingen

Seit Tagen häufen sich die Störungen auf der Strecke der S3 zwischen Waiblingen und Backnang und Züge fallen aus. Dass die S-Bahnen genau dort ausfallen, hat einen bestimmten Grund.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte, dass es gerade zu massiven Ausfällen vor allem morgens im Bereich zwischen Backnang und Waiblingen komme. Grund sei die Infrastruktur: Signaltechnik und Weichen arbeiteten nicht verlässlich. Um zu verhindern, dass Zugverspätungen das ganze Netz belasteten, müssen demnach die Disponenten in der Leitstelle häufig entscheiden, Züge ganz ausfallen oder nur bis Waiblingen fahren zu lassen. "Wir sind mit der Qualität unserer Leistung nicht zufrieden", sagte der Bahnsprecher dem SWR. "Da müssen wir ran."

Schnelle Besserung bei der S-Bahn Stuttgart nicht in Sicht

Mit der DB Netz werde derzeit verhandelt, wie schnell möglicherweise veraltete Technik entlang der Strecke ausgetauscht werden könne, so der Sprecher weiter. Zugleich heißt es, dass auch anstehende Renovierungen der S-Bahn-Infrastruktur erneut zu Ausfällen führen können. Das hat sich laut dem Bahnsprecher im Sommer und darüber hinaus bei den Bauarbeiten an der Stammstrecke in Stuttgart und bei der Gäubahn gezeigt.

Bei der S3 zwischen Backnang und Waiblingen gibt es gerade massive Probleme, häufig fallen Züge aus. SWR Verenaa Neuhausen

S-Bahn-Netz ist an seiner Belastungsgrenze

Vor der Sitzung des Verkehrsausschusses im Verband Region Stuttgart am Mittwoch verwies die Bahn darauf, dass die S-Bahn-Nutzung in den letzten zehn Jahren um 30 Prozent zugenommen habe. Die Infrastruktur gerate an Grenzen, so die Einschätzung. So sei die auch Stammstrecke nicht in der Lage, eine schnellere Taktung als zweieinhalb Minuten zu ermöglichen. Die Bahn nannte den Unmut von Pendlern aus Backnang "berechtigt".

"Wir wissen, dass wir den Auftrag zu einer zuverlässigen Beförderung in der Region Stuttgart nicht erfüllen."

Der Bahnsprecher verwies auf SWR-Nachfrage darauf, dass derzeit so viel Geld wie noch nie für Instandsetzung zur Verfügung stehe. So beginne jetzt die Arbeit an der Strecke der S4, was allerdings an den Wochenenden wiederum zu Sperrungen im Bereich von Feuerbach und Zuffenhausen führe. Zudem investiere die Bahn in neue digitale Technologie, mit der die Systemlesitung, auch für die S-Bahn, um 20 Prozent gesteigert werde. Außerdem habe der Verband Region Stuttgart der Anschaffung von 58 neuen S-Bahn Fahrzeugen ab dem nächsten Jahr zugestimmt.