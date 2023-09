per Mail teilen

Bessere Anbindung der Fildern: Für die S-Bahn-Verlängerung nach Sielmingen und Neuhausen erfolgt diesen Dienstag der Spatenstich. Was bedeutet das für Fahrgäste und was kostet es?

Seit Jahren wird geplant, an diesem Dienstag folgt der offizielle Spatenstich: Die S-Bahn wird im Kreis Esslingen von Filderstadt-Bernhausen, wo sie heute endet, bis nach Neuhausen auf den Fildern verlängert. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG rechnet mit insgesamt etwa 8.000 Fahrgästen pro Tag auf dem neuen Streckenabschnitt.

S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen: Die Details

Derzeit endet die S-Bahn auf den Fildern in Filderstadt-Bernhausen. Nach Angaben der SSB soll auf der Trasse der früheren Filderbahn eine neue, fast vier Kilometer lange S-Bahn-Strecke von Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern entstehen. Zwischendrin soll es in Sielmingen einen Haltepunkt geben. Der Plan sieht vor, alle heute in Filderstadt-Bernhausen endenden Züge künftig bis nach Neuhausen zu führen.

Von etwa 5 Uhr bis etwa 1 Uhr sollen die Züge demnach in der Regel im 30-Minuten-Grundtakt verkehren. Während des Tages soll die Zugfolge auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet werden. Außerdem solle es in einigen Nächten einen zusätzlichen Nachtverkehr im Stundentakt geben, so die SSB.

Welche S-Bahn-Linie wird ausgebaut?

Ursprünglich war laut SSB geplant, die Linie S2 zu verlängern. Stattdessen soll nun aber die Linie S3 verlängert werden, weil dies unter Berücksichtigung aller Aspekte zu attraktiveren Fahrplänen führe. Die Entscheidung steht laut SSB auch im Zusammenhang mit den Fahrplanänderungen für den Bahnknoten Stuttgart in den Jahren 2025/2026.

Die Folgen für Passagiere auf den Fildern

Der Ausbau hängt eng mit Stuttgart 21 zusammen. Denn am Stuttgarter Flughafen wird im Rahmen von Stuttgart 21 ein Fernbahnhof entstehen. Durch den S-Bahn-Ausbau erhalten Neuhausen und Sielmingen einen direkten Anschluss an diesen künftigen Fernbahnhof. Laut SSB wird die Fahrt von Neuhausen zum Flughafen nach dem Ausbau etwa 10 Minuten betragen. Von Neuhausen zum Stuttgarter Hauptbahnhof soll es ohne Umsteigen etwa 37 Minuten dauern.

Von Neuhausen zum Flughafen in etwa 10 Minuten: Das soll der Ausbau möglich machen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Prognose: Wie viele Fahrgäste nutzen die S-Bahn?

Die SSB rechnet nach Inbetriebnahme des Projekts Stuttgart 21 für den Streckenabschnitt zwischen Filderstadt-Bernhausen und Sielmingen mit rund 5.200 Fahrgästen pro Tag. Auf dem Abschnitt von Sielmingen nach Neuhausen wird zudem mit knapp 2.900 Passagieren täglich gerechnet. Außerdem geht die SSB davon aus, dass die Zahl der Fahrgäste zwischen Filderstadt-Bernhausen und Flughafen durch den Ausbau von heute etwa 7.000 auf knapp 12.000 Fahrgäste täglich steigen werde.

S-Bahn-Ausbau: Kosten und Zeitplan auf den Fildern

Insgesamt kostet das Projekt laut SSB rund 210 Millionen Euro. Davon bezahle der Bund etwa 171 Millionen Euro und das Land etwa 21 Millionen Euro. Den Rest der Kosten müssen der Verband Region Stuttgart, Filderstadt und Neuhausen sowie der Landkreis Esslingen tragen. Die SSB geht davon aus, dass die Bauarbeiten bis Ende 2027 abgeschlossen sind.