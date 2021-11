Bahnprojekt S21: Aufwändiger Transport von neuen Langschienen

per Mail teilen

Der Gleisbau beim Bahnprojekt Stuttgart 21 geht voran. In diesen Tagen und Nächten transportiert die Deutsche Bahn rund 41 Kilometer Langschienen aufwändig auf die Filder.

Nächtliche Verladeaktion: Für die S21-Neubaustrecke zwischen Wendlingen und dem Stuttgarter Flughafen werden 120 Meter lange Schienen aufwändig an den Rohbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke transportiert. SWR Foto: Christoph Ulmer

Die Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Wendlingen und dem Stuttgarter Flughafen beim Bahnprojekt Stuttgart 21 ist im Rohbau fertig. Jetzt sind die Gleisbauer dran. Nach der Anlieferung von ersten Schienen im Stuttgarter Talkessel werden derzeit 120 Meter lange Schienen per Zug und Spezial-Lkw von Wendlingen an die Neubaustrecke angeliefert.

Transport mit Spezial-Lkws

Jeweils am frühen Abend kommen die Langschienen im Bereich Wendlingen an und werden dort auf zwei speziell ausgerüstete Lkw verladen und nach Mitternacht über die Autobahn A8 zur Bahnstrecke gefahren. Am darauffolgenden Tag werden sie Stück für Stück zu den Einbaustellen gebracht.