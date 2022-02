Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten vor Discounter

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in Rutesheim (Kreis Böblingen) einen Geldautomaten gesprengt. Die Fahndung nach den drei Tätern verlief bislang ergebnislos. Tatort war der Parkplatz vor einem Discounter im Rutesheimer Stadtteil Perouse. Durch die Detonation sei der frei stehende Geldautomat vollständig zerstört worden, teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Freitag mit. Die Täter hätten mutmaßlich einen festen Sprengstoff verwendet. Ein Anwohner habe zwei Männer erkannt, die an dem Automaten hantierten und dann in das Auto einen Komplizen stiegen, so die Polizei. Der größere dunkle Kombi-Pkw sei dann Richtung A81 gefahren. Die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt.