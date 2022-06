Falschfahrer gestoppt - Kleintransporter wendet auf A8

Ein Zeuge hat auf der A8 zwischen Rutesheim und Leonberg (beide Kreis Böblingen) am Samstag einen Falschfahrer gestoppt. Laut Polizei hatte ein 61-Jähriger seinen Kleintransporter an einem Stauende in Fahrtrichtung München gewendet und war mehrere hundert Meter trotz Gegenverkehrs durch die Rettungsgasse zurückgefahren. Ein Wagen habe auf den Standstreifen ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden, an anderen schlängelte sich der Transporterfahrer vorbei. Schließlich blockierte ein Fahrer mit seinem Auto den Weg des 61-Jährigen und nahm diesem den Schlüssel ab. Der ausländische Verkehrsteilnehmer zeigte sich nach Angaben einer Polizeisprecherin verständig. Dennoch wurde der Führerschein des Falschfahrers beschlagnahmt.