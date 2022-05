Russische Protestband Pussy Riot tritt in Stuttgart auf

Die Kreml-kritische Protestband Pussy Riot tritt am Mittwochabend im Stuttgarter Renitenztheater auf. Mit ihrer Tournee durch ganz Europa will die Band Geld für die Ukraine sammeln. Days of Riot - Tage des Aufruhrs - ist das Motto der Pussy Riot-Tour durch Europa. Vor 10 Jahren war die Frauenband durch eine Kunst-Performance weltbekannt geworden. Damals tanzten die Musikerinnen in schrillen Kostümen und zu lauter Punk-Musik im Altarraum der Moskauer Christ-Erlöser Kathedrale. In ihrem "Punk-Gebet" flehten die Musikerinnen die Mutter Gottes an, Putin zu vertreiben. Dafür wurde PUSSY RIOT zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilt. Inzwischen lebt die Band nicht mehr in Russland. Erst vor kurzem gelang der Sängerin Marija Aljochina die Flucht nach Deutschland.