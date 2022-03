Die russisch-orthodoxe Gemeinde in Stuttgart und der Krieg

In der russisch-orthodoxen Kirche in Stuttgart treffen sich Menschen mit Wurzeln in der Ukraine und Russland. Wie spiegelt sich der Krieg dort wider? Ein Gespräch mit Erzpriester Ilya Limberger.

Der russisch-orthodoxe Erzpriester Ilya Limberger in Stuttgart spürt den Konflikt in der Gemeinde. Russisch-orthodoxe Gemeinde Stuttgart

SWR-Moderatorin Verena Neuhausen: Herr Limberger, wir erleben grade jeden Tag massiven Protest gegen Russland und gegen Putin wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Richtet sich dieser Protest auch gegen Sie, gegen Ihre Gemeinde, die das Wort "russisch" im Namen trägt?

Ilya Limberger: Also ich muss ehrlich sagen, wir werden im Moment nicht konkret angefeindet. Im Gegenteil, grade heute hat mich eine eine Frau auf der Straße angesprochen und gesagt: Wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen gut? Wir stehen auf der Seite Ihrer Kirchengemeinde.

Sie bekommen auch Mails. Haben Sie Einfluss auf Putin?

Limberger: Ja, das ist ganz lustig. Ich bekomme immer wieder Mails, in denen ich persönlich aufgefordert werde, meinen Einfluss auf Putin zu nutzen, um diesen Krieg zu stoppen. Da muss ich mit einem Auge schmunzeln. Ich glaube, da wird mein persönlicher, aber auch der Einfluss der russischen Kirche maßlos überschätzt. Wissen Sie, wenn Staaten oder Staatsführungen solche weitreichenden, risikoreichen und unangenehmen Entscheidungen treffen, dann konsultieren sie nicht die Kirche.

Was erleben denn Ihre Gemeindemitglieder? Sie sind ja auch in Kontakt mit vielen Eltern. Was hören Sie von denen?

Limberger: Die Eltern sind verunsichert. Kinder sind sporadisch Anfeindungen ausgesetzt. Sie werden angehalten, Stellung zu beziehen, Russland und seine Regierung zu verurteilen. Sie werden teilweise auch zur Verantwortung gezogen, also nach dem Motto: 'Wegen deinem Putin müssen wir jetzt alle sterben', wie einem Zwölfjährigen vor kurzem gesagt wurde. Oder 'du bist so eine Lügnerin wie dein Putin'.

In Ihrer Gemeinde haben die Mitglieder ja Wurzeln in vielen ehemaligen Sowjetrepubliken, also auch in Belarus oder Kasachstan, nicht nur in Russland und Ukraine. Wie stark gibt es denn jetzt Spannungen zwischen den einzelnen Gruppen?

Limberger: Also, die Spannungen sind nicht sehr stark. Menschen, die aus der Ukraine kommen, machen gut 30 bis 40 Prozent unserer Gemeindemitglieder aus. Auch unser Priester und Diakone kommen teilweise aus der Ukraine. Wir sind seit Jahren miteinander befreundet. Wir sind eine Kirche, versammelt um den Tisch des Herrn. Also ich hoffe, das das so ist. Aber bislang war das auch so. Das ist etwas, das uns hilft, diese schrecklichen Ereignisse zu bestehen als Gemeinde. Im Moment gibt es kaum Konflikte. Auch innerhalb der Gruppe, die aus der Ukraine kommen, gibt es unterschiedliche Meinungen zu diesem Krieg. Natürlich kann man Meinungen austauschen. Das tu ich auch, wenn ich gefragt werde. Aber wichtig ist, dass wir eine betende, eine liturgische Gemeinschaft sind. Und ich glaube, dass das allen Menschen, die hierher kommen, sehr lieb und teuer ist.

Natürlich hat man seine Freiheit. Und ich persönlich für mich habe die Entscheidung getroffen, dass ich meine Kräfte und meine Zeit lokal verwenden möchte, dass ich soviel wie möglich hier vor Ort helfe. Wir haben sehr viele Geflüchtete im Moment, und es kommen immer mehr. Da werden wir alle Zeit und alle Ressourcen, ja auch unsere Seelen brauchen, um mit dieser Flut zurecht zu kommen.