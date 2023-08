Decathlon ruft Rettungswesten zurück

per Mail teilen

Der Sportartikelhändler Decathlon bittet Verbraucher, Rettungswesten der Marke Plastimo nicht weiter zu verwenden. Die Rückgabe erfolge kostenlos beim Hersteller.

Der französische Sportartikelhändler Decathlon ruft Rettungswesten der Marke Plastimo zurück. Laut Hersteller Plastimo werden Verbraucherinnen und Verbraucher gebeten, die Westen vom Typ "Pilot 165N Hammar Erwachsene rot" sowie das "Aufrüstungs-Set Hammar MA1" nicht weiter zu verwenden, da sie erforderlichen Sicherheitskriterien nicht entsprächen.

Hersteller warnt vor Gefahr durch Ertrinken

Beim Verwenden besteht laut Hersteller das Risiko eines zu langsamen Aufblasens der Westen, wodurch die Gefahr des Ertrinkens besteht. Vor der weiteren Nutzung müssten die Produkte zurückgegeben und geprüft werden. Von eigenmächtigen Reparaturen rät der Hersteller dringend ab.

Der Rückruf betrifft unter anderem diese Schwimmweste der Marke Plastimo. PR/Plastimo

Für die Rettungsweste und das Aufrüstungsset hatte es bereits im Mai 2022 einen Rückruf gegeben. Nun wurde der betroffene Verkaufszeitraum ausgeweitet: Zurückgerufen werden Produkte, die zwischen 1. Oktober 2019 und 31. August 2021 verkauft wurden. Zuvor waren Kundinnen und Kunden nur dann betroffen, wenn sie das Produkt zwischen 1. September 2021 und 30. April 2022 gekauft hatten.

Kostenloser Umtausch oder Erstattung möglich

Für einen kostenlosen Umtausch oder eine Rückerstattung sollen sich Kundinnen und Kunden nun per E-Mail an Plastimo wenden und dabei auch eine Lieferadresse angeben, an welche die Produkte nach dem Umtausch zurückgeschickt werden können. Die Adresse lautet: gilets-lifejackets2023@plastimo.com.