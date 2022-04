Rückrufe bei Mercedes-Benz wegen Softwareproblemen

Mercedes-Benz hat bestimmte Autos der Baureihen C-Klasse, S-Klasse und EQS wegen Softwareproblemen zurückgerufen. In einem Fall könnten Blinker und Warnblinker im hinteren Fahrzeugteil sowie das Rückfahrlicht ausfallen, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in seiner Datenbank mit. In einem anderen Fall könnte bei bestimmten Autos die sogenannte Dachbedieneinheit wegen eines Softwarefehlers möglicherweise dauerhaft ausfallen. Bei einem manuellen Notruf könnte es dann passieren, dass die Notrufzentrale nicht erreicht werde. Die automatische Notruffunktion funktioniere. Der Fahrerin oder dem Fahrer würden die Probleme durch Warnmeldungen angezeigt werden, berichtet der Hersteller. Betroffen vom Rückruf sind dem KBA zufolge weltweit gut 62.800 Autos, davon knapp 4.200 in Deutschland.