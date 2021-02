Das Corona-Virus wurde vor einem Jahr offiziell in Baden-Württemberg zum ersten Mal diagnostiziert. Ein 25-Jähriger aus Eislingen (Kreis Göppingen) wurde positiv auf das Virus getestet.

Der junge Mann hatte mit einer Freundin vom 17. bis 21. Februar 2020 einen Kurzurlaub in das norditalienische Mailand unternommen. Drei Tage später meldete er sich wegen starken Erkältungssymptomen wie Husten und Fieber krank. Der Mann aus Eislingen informierte das Gesundheitsamt. Der daraufhin veranlasste Corona-Test war positiv. Der erste Corona-Patient in Baden-Württemberg wurde in die Alb-Fils-Klinik in Göppingen eingeliefert.

Nach dem ersten bekannt gewordenen Fall einer Coronavirus-Infektion in Baden-Württemberg hat Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) von einem Einzelfall gesprochen, der importiert worden sei.

Es gibt nach wie vor keinen kursierenden Virus bei uns. Manfred Lucha (Grüne) Gesundheitsminister Baden-Württemberg

Der damalige Oberbürgermeister in Göppingen Guido Till mahnte zur Besonnenheit und war zuversichtlich, dass man das auch bewältigen könne.

Im Augenblick bitte Ruhe und Besonnenheit bewahren. Wenn etwas sein sollte, werden wir sofort reagieren. Guido Till (CDU) damals Oberbürgermeister in Göppingen

Die Suche nach Kontaktpersonen geht los

13 Kontaktpersonen des 25-jährigen Mannes konnten identifiziert werden. Die Reisepartnerin des Eislingers und ihr Vater ein Tübinger Oberarzt wurden positiv getestet, beide kamen auf eine Isolierstation.

Die übrigen Kontaktpersonen in den Landkreisen Göppingen, Tübingen, Stuttgart und Ulm mussten in häusliche Quarantäne. Mit der Isolierung könne eine Weiterverbreitung des Virus verhindert werden, sagte der Göppinger Landrat Wolff. Weitergehende Maßnahmen wie die Schließung öffentlicher Einrichtung seien daher nicht notwendig.

Kirche startet Schutzmaßnahmen

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat ihre katholischen Gemeinden zu Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Coronavirus aufgerufen. Laut Rundmail solle bis auf weiteres auf das Hände reichen beim Friedensgruß verzichtet werden, ebenso auf die Mund- und Kelchkommunion.

Krankenhäuser bereiten sich auf infizierte Patienten vor

Krankenhäuser waren im Alarmzustand, so zum Beispiel das Katharinenhospital. Die Hygienpläne seien angepasst, die Vorräte an Gesichtsmasken aufgestockt und die Mitarbeiter geschult, so ein Sprecher des Krankenhauses. Die Ablaufpläne im Fall von Coronaviruserkrankungen seien mit der Stadt abgestimmt. Patienten würden in einem Bereich des Krankenhauses isoliert. Alles laufe ähnlich ab wie bei der Behandlung normaler Grippefälle, hieß es weiter.

Wie die Geschichte weiter geht, das wissen wir schon - wann sie zu Ende ist noch nicht.