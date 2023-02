SWR-Doku: Tod in der Badewanne - Mord oder Unfall?

War der Tod einer Rentnerin ein Unfall oder wurde sie umgebracht? Forscher der Uni Stuttgart hatten für Zweifel an dem Mordurteil gesorgt. Eine SWR-Doku zeigt den umstrittenen Fall.

Die Zweifel bestehen bis heute: Eine Rentnerin wird im Oktober 2008 tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Mit dem Kopf unter Wasser und vollständig bekleidet. Manfred Genditzki, Hausmeister in der Wohnanlage, in der die Frau lebte, gerät unter Verdacht. Er soll die alte Dame in Rottach-Egern am Tegernsee ertränkt haben. Beweise dafür gibt es keine – dennoch spricht das Gericht ihn schuldig. Das Urteil: lebenslang wegen Mordes. Aber war es wirklich Mord oder nicht doch ein Unfall, worauf Untersuchungen der Universität Stuttgart hindeuten?

Mehr als 13 Jahre unschuldig in Haft?

In den Augen der ermittelnden Beamten verhält sich Manfred Genditzki merkwürdig. Er liefert ihnen ungefragt ein Alibi für die angenommene Tatzeit. Doch die Rechtsmediziner, die die Leiche der Rentnerin obduzieren, können zunächst keine Gewalteinwirkung feststellen. Drei Wochen später, die Leiche ist längst eingeäschert, ändern sie allerdings ihr eigenes Gutachten. Aus einem Unfall wird ein Mord.

Strafverteidigerin entdeckt Ungereimtheiten

Als die Strafverteidigerin Regina Rick aus München den Fall übernimmt, fallen ihr Ungereimtheiten auf. Sie hält Manfred Genditzki für unschuldig und bringt den Fall neu ins Rollen. Über mehrere Jahre bereitet sie ein Wiederaufnahmeverfahren vor und kontaktiert das Institut für Modellierung und Simulation Biomechanischer Systeme an der Universität Stuttgart.

Der Stuttgarter Wissenschaftler Syn Schmitt erklärt, auf welche Weise die biomechanische Simulationsmethode den Vorfall rekonstruieren kann. Universität Stuttgart/Max Kovalenko

Neue Simulation der Universität Stuttgart

Die Forscher im Bereich der Robotik, Biodynamik und Bewegungslehre der Universität Stuttgart können mithilfe neuartiger Simulationstechniken kriminalistische Fälle nachstellen. So entstand auch eine punktgenaue Simulation des Badewannensturzes der ertrunkenen Frau. Durch diese Simulation stellte sich heraus, dass auch ein Sturz zum Tod der alten Dame geführt haben könnte.

Wiederaufnahme des Verfahrens

Das neuartige Simulationsinstrument der Stuttgarter Wissenschaftler setzt offenbar neue Maßstäbe in der Aufklärung von Kriminalfällen. So ordnet im Fall Genditzki das Landgericht München im August 2022 die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Manfred Genditzki kommt nach über 13 Jahren im Gefängnis frei. Ende April 2023 muss der mittlerweile über 60-Jährige wieder vor Gericht – dann will er weiter für seine Unschuld und für seine Freiheit kämpfen.

"Crime Time: Tod in der Badewanne – Mord oder Unfall?"

Den ganze Fall "Crime Time: Tod in der Badewanne – Mord oder Unfall?" gibt es ab Dienstag, 7.Februar 2023, in der ARD Mediathek. Am Mittwoch, 8.Februar 2023, ab 20.15 Uhr läuft der Dreiteiler im SWR Fernsehen.